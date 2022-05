Louga : Atelier de renforcement en partenariat avec Oxfam

L’objectif de cette rencontre est de préparer les Conseils municipaux et les acteurs locaux, sur les éventuels dangers qui pourraient guetter la région, au plan socio-économique et de l’emploi. L’objectif est de donner les informations sur la cartographie des fonds et également, faire un plaidoyer de toutes les associations qui se trouvent dans les collectivités territoriales. Louga va recevoir un financement du fonds pour faire face à ces préoccupations.