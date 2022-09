Louga: Ce qu'attend le Khalife Thierno Bachir Tall de Wallu à l'Assemblée nationale

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Septembre 2022

La coalition Wallu Sénégal était chez le Khalife de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, dans le cadre de sa série de visites chez les familles religieuses, après les élections législatives. Thierno cheikh Oumar Tall ibn Thierno Bachir Tall s'est dit très heureux de cette visite et a profité de l'occasion pour rappeler aux députés que leur mission est de représenter le peuple, qui les a élus. Enfin, le Khalife est convaincu que Me Abdoulaye Wade et ses partisans sauront bien défendre les causes des populations à l’Assemblée nationale.