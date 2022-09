Louga: Ce qui a été décidé autour du CRD pour le Projet Cadastre et Sécurisation foncière (PROCASEF) Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 09:19 | | 0 commentaire(s)| Selon Alain Diouf, le coordonnateur technique du PROCASEF, "la procédure consiste à commencer par un groupe de 136 communes et ensuite, étendre cette expérience sur l’ensemble du territoire national ». Il souligne qu’« avant de commencer ce travail d’identification, il faut des images satellites sur le territoire, installer un système d’informations foncières. Il faut des bureaux fonciers, alors que ces outils coûtent cher devant l’insuffisance de moyens dont souffrent les collectivités territoriales».

Logé au ministère de l’Economie et des Finances, le projet est financé à hauteur de 80 millions de dollars US, par la Banque Mondiale, en sus de la contribution de l’Etat du Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager