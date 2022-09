Louga: Cinq agropoles en ligne de mire pour réduire le déficit de la balance commerciale

Le Président de la République a instruit de mettre en place cinq (5) agropoles au niveau du Sénégal et cette année, l'agropole nord a pour mission de lancer les études de faisabilité des régions de Louga, de Matam et de Saint-Louis. L’objectif de ce projet est de réduire le déficit de la balance commerciale, créer des emplois pour les jeunes et les femmes, augmenter les exportations au niveau du Sénégal, avec des produits agropoles, participer au développement territorial ou déploiement industriel. Ce sont les objectifs visé par le projet, que nous explique le coordinateur national du projet agropole, Djily Lo.