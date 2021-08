Louga: Création du mouvement And Suxali sa Gox Le mouvement And Suxali sa Gox c'est un mouvement qui est crée un jeune lougatois du nom d'Abdoulaye DIOP qui est un jeune cadre Diplômé en MBA International Paris Dauphine - Sorbonne et de l’Institut International des Assurances de Yaoundé), exerçant dans un grand groupe international d’Assurances. Ce mouvement a pour objectif de lutter contre les mauvaises politiques de développement, la pauvreté,le chômage etc.

Notons aussi que And Suxali sa Gox étant conscient des maux de la société et le manque de plateau médical dans notre pays a décidé d'orienter ses objectifs sur le changement de comportement et surtout aussi de cesser d'être spectateur des événements mais d'être acteurs de développement dans ce contexte assez particulier où la crise des valeurs se montre de jour en jour.



Sa vision est large mais ce jeune Lougatois se dit prêt par le biais de ce mouvement, apporter des solutions concrètes surtout dans la santé en instaurant le culte du travail sur la jeunesse et les femmes.



Mr. Abbaye Diop compte aussi les accompagnés, les formés et installer en eux tout les mécanismes d'octroi de financement a travers les ONG et institutions financières.

Voilà en quelques sortes les objectifs et visions de ce mouvement crée par ce jeune Lougatois.



Avec cette crise sanitaire marquée par la pandémie covid19, le mouvement And Suxali sa Gox lance une vaste opération de sensibilisation et invite la population a respecter les gestes barrières édictées par les spécialistes de la santé mais aussi les suggère d'aller se faire vacciner afin de lutter contre cette Maladie qui est entrain de faire des ravages partout dans le monde.



