Louga : El hadji Sidy Diop pour « une commune qui sera dirigée par un maire ni politicien ni partisan… » Lors de sa conférence de presse tenue a Louga, le président du mouvement citoyen Dignes And ci Ngor El hadji Sidy Diop, a commencé avec une affirmation comme quoi que prendre la mairie de Louga, c'est comme aller se bousculer gratuitement.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 14:00

C'est pour dire que son principal objectif, n'est pas seulement d'être maire de Louga pour l'être; mais pour faire de Louga, « une commune qui sera dirigée par un maire ni politicien ni partisan, une Commune qui protège et qui respire pour aller de l'avant ».



Raison pour laquelle le candidat pour les prochaines élections municipales invite ses concurrents, à être sereins, courtois, gentlemen et respectueux envers les Lougatois.

