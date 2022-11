Louga /Keur Momar Sarr: Abdoulaye Diop offre des lampadaires et enveloppes aux villages Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Novembre 2022 à 05:33 | | 0 commentaire(s)| C'est lors des législatives que le Président Abdoulaye Diop s'était engagé à accompagner les populations dans leur combat pour le développement. La visite du Président Abdoulaye Diop est doublement significative. D'une part, elle témoigne de l'intégrité de l'homme et de son respect de la parole donnée. D'autre part elle est le signe que le soutien aux populations et leur accompagnement en tous temps et lieux est pour le Mouvement Soxali Sunu Gox Président Abdoulaye Diop à remercié les populations pour leur accueil. Il a ensuite remis au chef de village un lampadaire solaire de 500 watts pour améliorer l'éclairage du village. Le même lampadaire sera remis à Dahirou Niang pour le village de Diaminar Keur Kane. C'est ainsi qu'une enveloppe de 200 000 Frs à été remise aux femmes et un lot d'une trentaine de tee-shirts aux jeunes. A Gueo, la même enveloppe à été remise à la cellule nouvellement installée. Ces fonds revolving devront permettre aux femmes de développer des Activités Génératrices de Revenus et ainsi participer au soutien de leurs ménages respectifs.

Babacar Diop (Louga)



