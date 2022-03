Louga: L'Association des Imams et Oulémas chez Serigne Lamine Sall, pour une médiation Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Mars 2022 à 15:43 | | 0 commentaire(s)| L'Association des imams et oulémas du Sénégal a rendu visite à Serigne Lamine Sall, pour faire une médiation entre ce dernier et l'Eglise, qui a jugé les propos de Sall comme "offensants". C'était lors d'une émission à Walfadjri. Imam Sall présente ses excuses à toute la communauté chrétienne





