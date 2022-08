Louga : L'Inter-coalition Yewwi-Wallu démolit Macky Sall et annonce le retour de Karim Wade Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Août 2022 à 17:59 | | 0 commentaire(s)| Abdoul Ahad Ndiaye de Pastef a rencontré les autres membres de l'opposition dans la commune de Louga et a affirmé que les Lougatois en ont marre de la dictature imposée par Macky Sall. "Les populations ont tourné le dos à ce gouvernement", a-t-il dit, avant de crier au hold-up, car à l'en croire, ils ont bel et bien gagné au niveau de Louga. Pour le leader de l'inter-coalition Yewwi/Wallu de Louga, Makhtar Sylla dit Oukha, "c'est l'occasion de remercier tout le monde, tout en vous faisant part du retour de Karim Wade pour la présidentielle de 2024".



