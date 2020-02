Louga : La Douane saisit de faux médicaments estimés à 100 millions FCFA Le Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPRRF), une unité de la Douane, a saisi, lundi dernier, vers 21 heures, deux véhicules, en provenance de la Mauritanie, remplis de faux médicaments, dans le triangle Louga-Dahra-Touba. Des dizaines de milliers de boîtes de médicaments ont été ainsi saisies. La valeur totale des faux médicaments sur le marché intérieur est estimée à 97 759 382 francs CFA et la valeur des moyens de transport à 7 millions 500 mille francs CFA.

