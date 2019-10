Louga - Le mouvement “Dolli Macky” vilipende Sonko Ousmane Sonko a vraiment du pain sur la planche. lors d’une rencontre avec les partisans de Mamour Diallo son ennemi juré, des partisans de l’homme politique n’ont laissé aucune chance au leader de Pastef. Ce dernier a été villipendé par les partisans du mouvement dirigé par l’ex-Directeur des Domaines Mamadou Mamour DIALLO

Selon le site lougawebnews parcouru par limametti.com plusieurs politiciens ont versé du feu sur Ousmane Sonko. La plateforme cite entre autre Abdou Wakhab CISSE, Aissata KA et Mbaye SOUMARE le professeur Malick SOW, des militants ayany battu le rappel des troupes.

« Depuis un an, nous avons supporté les caprices d’un assoiffé de pouvoir, accusant notre mentor du détournement qui, depuis 12 mois, n’a cessé de défrayer la chronique sur l’échiquier politique national. Nous ne pouvons plus supporter cette atteinte à la dignité de Mamour qui, malgré le long bruit qui a déchiré l’atmosphère, est admirablement resté serein ». Fatou Ndiaye SECK témoigne « Le mal a atteint son paroxysme. Maintenant que le Parlement de notre pays a déposé ses conclusions sur cette affaire, il faut passer à l’assaut de l’affabulateur et non moins imposteur de la république qu’est Ousmane SONKO» a expliqué Abdou Wakhab CISSE





