Louga: Le transport parmi les secteurs les plus prisés par les populations Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Avril 2022 à 16:38 | | 0 commentaire(s)| Les chauffeurs de Jakarta et taximen se frottent les mains en cette période de Ramadan où le déplacement est plus que nécessaire. Les populations, pour ne plus attendre d'hypothétiques voitures "clandos", se ruent vers les Jakarta. Les chauffeurs ne se font pas prier et augmentent le prix du transport, au grand dam des usagers.



