Louga: Les commerçants déversent leur bile sur la police et menacent de...

Les commerçants du Marché Central de Louga sont très en colère contre les policiers qui, accompagnés d'un huissier, les ont déguerpis des lieux avec leurs marchandises. Et ce, sans aucune raison valable, à les en croire. Ainsi, ils lancent un appel au gouvernement et aux autorités lougatoises, avant que la situation ne devienne plus critique, car préviennent-ils, ils sont prêts à tout pour préserver leur gagne-pain.



