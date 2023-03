Louga : Les maux de Boussobé, le village d'origine de Sokhna Diarra Bousso

Les habitants du village de Boussobé est situé dans la Commune de Thiaméne. Ce village d’origine de Sokhna Diarra Bousso est confronté à plusieurs maux, dont l’absence de financements destinée aux femmes et le manque de structures sanitaires. Ayant assez d'élèves dans l'école coranique et celle française, ces populations évoquent un déficit de salles de classes et la nécessité de disposer de murs de clôture. En plus de ces manquements, ils réclament des matériels agricoles. Disposant de terres cultivables pour toutes sortes d’arbres fruitiers, ils interpellent l'Etat afin que ce village d'origine de la vénérée de Sokhna Diarra Bousso, puisse sortir de ses difficultés qui freinent son développement.

