Louga/Lutte contre le coronavirus: Le gouverneur n’exclut même pas le confinement communautaire dans cette lutte contre l’invisible.

Habituellement prévu pour la journée du mercredi, la réunion de crise du Comité Régional de Gestion de l’Epidémie (CRGE) s’est tenue cette fois-ci la matinée du Jeudi 23 Avril 2020. C’était l’occasion pour le Gouverneur de conclure sur la note suivante: «Le CRGE n’exclut même pas le confinement communautaire total dans cette lutte contre l’invisible difficilement contrôlable tant qu’il y aura tant soit peu de mobilité».Le Gouverneur de poursuivre: «Cette fois-ci, nous n’entendons rien laisser en rade. Il faut la collaboration rigoureuse de toutes et de tous au sein de la communauté pour contenir l’épidémie au plan local». Dans un tout autre chapitre, les échanges ont tourné autour d’une partie du personnel de santé mise en quarantaine. Cela de provoquer les nombreuses alertes des intervenants résumées par la conclusion du Gouverneur: «Si ceux qui doivent nous soigner sont malades, nous sommes tous en danger collectif. C’est lutter sans les armes à la main. La conséquence à en tirer est la collaboration de tous. Chacun a intérêt à jouer rigoureusement et pleinement sa partition. C’est-à-dire que celle-ci va de la famille aux pouvoirs publics».



