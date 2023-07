Louga: Mamadou Ba Diame Yodi, président national de l’interprofession oignon du Sénégal, invite les commerçants à venir se ravitailler à Potou Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juillet 2023 à 23:28 | | 0 commentaire(s)| Le président national de l’interprofession oignon du Sénégal, Mamadou Ba Diame Yodi, invite les commerçants à venir se ravitailler à Potou, dans la région de Louga (nord-ouest), où la production d’oignon est estimée à plus de 50.000 tonnes, en vue de mieux approvisionner le marché national.

« J’invite tous les commerçants du pays à venir à Potou pour acheter notre oignon, dont la quantité et la qualité ne souffrent d’aucune ambiguïté, afin d’approvisionner le marché national. La quantité d’oignon disponible dans la zone de Potou, précisant qu’il y a « un grand stock » à Taré et à Gabar, des villages de la même commune, soulignant que « tout le monde est rassuré.



L’oignon a mûri et il est arrivé en très bonne qualité au niveau de la plateforme. Alors, toute personne qui viendra ici, pourra s’en procurer, selon ses besoins », a-t-il déclaré ce samedi, à l’issue d’une visite de champs d’oignon et des stocks, à Potou.



« Le sac d’oignon de vingt-cinq kilos est vendu à 15 000 FCfa. Mais, nous espérons que ce prix pourrait même diminuer dans les jours à venir. Car, il y a beaucoup de cultivateurs qui sont en train de récolter leurs productions », a-t-il fait savoir.« Nous croyons que le président de la République ne laissera pas les cultivateurs là avec leurs oignons et subventionner des commerçants afin qu’ils aillent acheter de l’oignon à l’étranger.



Le Président est là pour défendre l’intérêt de tous les Sénégalais. Nous demandons des unités de stockage modernes pour conserver l’oignon et des pistes de production pour faciliter davantage l’écoulement des produits et éviter les pertes enregistrées dans la production en raison des problèmes de conservation », plaide-t-il.







