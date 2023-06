Louga : Mamour Diallo, DG de l'ONAS a visité les sites du centre d'épuration des zones des curages de Touba Seras, de Santhiaba Centre et de Montagne Nord Gad Ga Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juin 2023 à 01:41 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur Général de l'ONAS (office national de l'assainissement du Sénégal) était l'hôte de la capitale du Ndiambour. L'objectif de sa tournée est de consulter les sites du centre d'épuration des zones de curages au niveau du quartier de Touba Seras, au Santhiaba Centre et, au quartier Montagne Nord Gad Ga. Le service régional de l'ONAS, relève-t-on, a bénéficié d'un camion de pompage et des matériaux de curages. Ainsi, la rencontre a été présidée par le gouverneur de la région El H Bouya Amar.



