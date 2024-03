Louga : Moustapha Diop et Mamour Diallo scellent leur réconciliation et soutiennent Amadou Bâ Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2024 à 23:47 | | 0 commentaire(s)|

« Seules les montagnes ne se rencontrent pas" prend tout son sens avec les retrouvailles au sein de la famille de Benno Bokk Yaakaar à Louga. En effet, une alliance sacrée s'est formée entre Moustapha Diop, Ministre-Maire de Louga, et Mamadou Mamour Diallo, Directeur Général de l'ONAS et Président du mouvement "Dolly Macky". Ainsi, ces deux anciens rivaux fument le calumet de la paix et apportent leur soutien au Président Amadou Bâ.



Cette union sacrée prévaut dans la région de NDIAMBOUR pour les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar, concrétisant ainsi l'unité prônée par le Président Amadou Bâ lors du rassemblement à Louga. Pour rappel, lors du 6ème jour de la campagne, le Président Amadou Bâ a appelé en chemin le Ministre-Maire Moustapha Diop, exprimant son souhait de voir la grande famille de BBY Ndiambour unie et solidaire pour l'élire le soir du 24 mars 2024.



Maintenant, c'est chose faite. En effet, Moustapha Diop et Mamadou Mamour Diallo se sont retrouvés dans la cordialité et la fraternité. Leurs retrouvailles étaient empreintes de solennité et de ferveur, en se serrant la main devant leurs partisans et sympathisants. Prenant la parole, le Ministre-Maire Moustapha Diop a rappelé ses bonnes relations avec le candidat de la majorité présidentielle. "Amadou Bâ est un frère, notre amitié remonte à longtemps", a-t-il souligné pour montrer qu'il n'y a aucun désaccord entre les deux hommes politiques.



Grâce à cette unité scellée, les responsables de BBY de la localité, notamment le Ministre-Maire Moustapha Diop, le Directeur Général de l'ONAS, la Secrétaire Générale du PS et Présidente du HCCT Aminata Mbengue Ndiaye, Mbery Sylla, et d'autres, ont tous harmonisé leurs efforts pour élire "le candidat de la paix durable, de l'unité et de la prospérité partagée" le soir du 24 mars 2024.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Louga-Moustapha-Diop-et-...

Accueil Envoyer à un ami Partager