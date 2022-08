Louga: Plaidoyer des jeunes contre les violences faites aux filles et les mariages précoces Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Août 2022 à 21:11 | | 0 commentaire(s)| L’Alliance des organisations de jeunes du Sénégal section Louga, en collaboration avec Plan International Louga et l'UNICEF3, a organisé une randonnée pédestre. A la fin de celle-ci, ils ont lancé un appel à la population et aux responsables politiques locaux pour la protection des filles et la lutte contre les violences faites aux femmes et les mariages précoces, mais également pour leur bien-être. Le plaidoyer a été porté par un des leurs, Arona Sow.



