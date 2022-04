Louga : Réconciliation entre Abdou Guèye Diouf, le personnel de l'hôpital et la famille de Astou Sokhna Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 15:05 | | 0 commentaire(s)| L'ancien directeur de l'hôpital Amadou Sahir Mbaye, Abdou Guèye Diouf, le personnel de santé de ladite structure sanitaire et la famille de la défunte Astou Sokhna Kane, ont fumé le calumet de la paix.

Cheikh Omar Bassirou Tall a été l'auteur de la médiation. Toutes les parties se sont prononcées et ont regretté ce qui s'est passé et ce qui a entraîné une crise sans précédent dans le secteur de la santé.



