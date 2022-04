Louga / Réinsertion des immigrés: El Hadji Lô montre la voie dans l'agriculture et interpelle l'Etat Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Avril 2022 à 06:53 | | 0 commentaire(s)| El hadji Lô un immigré, s’est aujourd’hui lancé dans les activités agricoles. Natif de Louga et sorti du franco Arabe de Louga, l’homme, la quarantaine, a été formé dans le domaine de l’agriculture. Cet entretien avec Leral Tv dessine les contours de la possible réinsertion des migrants. El hadji Lô montre la voie et lance un appel à l’Etat…



Accueil Envoyer à un ami Partager