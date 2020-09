Louga : Un talibé de 14 ans déferré au parquet pour tentative de vol

Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août dernier, vers 2 heures du matin, un talibé répondant au nom d’Amady Ndiaye a escaladé le mur de clôture du domicile de la dame Salla Ba sis à Ndiagne dans l’arrondissement de Coki (département de Louga).

Aidé par l’obscurité, le malfrat s’est introduit dans la chambre de la dame pour tenter de voler ses affaires. C’est ainsi que la propriétaire de la maison l’a aperçu collé à un pan du mur. Elle s’est levée subitement pour crier au voleur.

Grâce à l’intervention rapide des autres membres de la famille, le mis en cause a été neutralisé et conduit à la brigade de gendarmerie de Coki. Sans détours, le talibé a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a révélé aux enquêteurs qu’il a volé à plusieurs reprises des téléphones à Ndiagne pour les revendre à des marchands ambulants à travers les différents marchés hebdomadaires de l’arrondissement de Coki.

Le présumé voleur a été déferré ce mardi 1er septembre au parquet de Louga pour tentative de vol.

seneweb

