Louga: Une sensibilisation sur les conséquences de la drogue et des grossesses précoces, engagée Des habitants d’Artillerie, un quartier de Louga, ont été sensibilisés sur les conséquences de la drogue, des grossesses en milieu scolaire et du changement climatique par la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l’enfant (CONAF).

’’Nous avons tenu à organiser cette activité pour jouer notre partition en tant qu’acteur de la société civile et acteur des droits de l’enfant pour sensibiliser les populations sur trois problématiques qui sont en train de gagner du terrain’’, a expliqué le coordonnateur régional du CONAF, Pape Aly Dia.



Il s’exprimait, mercredi, lors de la célébration au niveau régional de la Journée internationale de l’enfant. Pour cette édition, chaque région a choisi des thématiques qui lui sont spécifiques.



L’événement est fêté le 20 novembre de chaque année au niveau international.’’La première problématique est l’utilisation des drogues et les produits psychoactifs qui est en train de gangréner la communauté. Il est important que les gens prennent leur responsabilité. Nous avons ciblé un quartier périphérique pour y tenir l’activité et sensibiliser les populations en présence des chefs de quartiers, des parents et des acteurs’’, a expliqué M. Dia.



Le coordonnateur régional de la CONAF a également abordé la thématique des grossesses en milieu scolaire. ’’Les grossesses augmentent de plus en plus à l’école. Dans la région de Louga, nous en avons plus de 80 cas y compris des femmes mariées, mais la majeure partie sont des adolescentes qui ne sont pas encore mariées dont la tranche d’âge varie entre 16 et 20 ans’’, a-t-il dit, citant des statistiques 2019-2020 de l’Inspection d’académie de Louga.



M. Dia est aussi revenu sur le phénomène des changements climatiques et des dispositions qui devraient être prises pour apporter des solutions à cette problématique qui, selon lui, est à l’origine de nombreux décrochages scolaires.



Il a insisté sur l’importance pour la société civile de s’impliquer dans la prise en charge de ces problématiques.







