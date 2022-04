Louga: après l'arrestation des sages femmes, districts, centre de santé en grève, les urgences arrêtées

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Avril 2022 à 04:46 | | 0 commentaire(s)|

Après l'arrestation des quatre sages femmes et la mise en liberté provisoire de deux autres, les districts, centre de santé, ainsi que l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye partent en grève. Même les urgences sont arrêtées. Ceci après audition, des six sages-femmes dont les quatre ont été déférées ce mardi matin et les deux autres remises en liberté provisoire. Cependant, tout ce beau monde sera jugé en flagrant délit le 27 avril prochain au Tribunal de Louga. Ceci, suite au décès de Astou Sokhna, le 1er avril dernier à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de la région.