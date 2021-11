Louga-célébration de la journée Nationale des Filles : l’ONG plan international et l’inspection d’académie toujours à pieds d’œuvre Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021 à 14:45 | | 0 commentaire(s)| La journée Nationale des Filles a été célébrée à Louga, avec l’appui de l’ONG plan international de Louga et l’inspection d’académie de Louga IA. Le programme est toujours d’actualité pour le bien-être des filles et leur considération dans la société.

C est en ce sens , cette année que Plan International a choisi comme thème « la promotion de l’éducation des filles », tout en lançant un appel au gouvernement de relever le défit pour l’accès et le maintien des filles à l’école.

Madame Fatou Kiné Ndiaye Directrice Du Plan International Bureau de Louga





