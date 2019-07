Louga: il tue son père d’un coup de gourdin Le tribunal de Grande instance de Louga a condamné à un an ferme, ce jeudi 10 juillet 2019, le prévenu Serigne Diop âgé de 48 ans. Il était poursuivi pour parricide sur son propre père, Meïssa Diop alias Malaw. A la barre, le prévenu a reconnu avoir donné un coup de gourdin mortel à son père mais sans avoir l’intention de le tuer. A l'en croire, il avait un gourdin par devers lui pour apeurer son père et non pour le tuer.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 13:37 | | 0 commentaire(s)|

Les faits se sont déroulés le 28 juin 2019 au village de Ndiattar (commune de Sagatta Guet), département de Kébémer. Tout est parti d’une dispute entre Serigne Diop et son épouse. Comme à l’accoutumée, le vieil homme intervient à chaque fois que le couple entre en altercation, pour lancer des piques à son fils Serigne Diop devant ses 08 enfants. Très remonté contre son papa, il commence à proférer contre lui des propos aigres-doux.



Une violente altercation éclate entre Serigne Diop et son père. Sous l’emprise de la colère, Serigne Diop assène un violent coup de gourdin à ce dernier. Atteint à la tête, le vieil homme s’écroule et s’évanouit. Evacué à l’hôpital, il passe de vie à trépas.



Selon l’autopsie, le vieux Meïssa Diop est mort d’un traumatisme cranio-encéphalique grave, d’une fracture ouverte et multiple de l’os poriétal et d’une tuméfaction du bras gauche. Serigne sera arrêté le 1er juillet 2019 par la gendarmerie et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Louga, pour coup mortel à ascendant.













Source seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos