Louga: le Gouverneur encourage les actions de salubrité pour un Sénégal propre parmi...

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Le gouverneur de la région de Louga en compagnie de la municipalité et les jeunes d'UCG de "xeuyou ndaw gni" ont effectué une journée de nettoiement sur le Boulevard Abdou Diouf et aux alentours de la gouvernance. Cette édition mensuelle a coïncidé avec la préparation du 62éme anniversaire d'indépendance du Sénégal. Le Gouverneur en a profité pour féliciter la municipalité et l'invite davantage à prendre cet exemple pour faire du Sénégal l'un des pays les plus propres d'Afrique.