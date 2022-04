Louga: le Gouverneur invite les communes à faire du Sénégal l'un des pays les plus propres d'Afrique Rédigé par leral.net le Samedi 2 Avril 2022 à 19:37 | | 0 commentaire(s)| Le Gouverneur de la région de Louga en compagnie de la municipalité et des agents de l'UCG du programme "xeuyou ndaw gni" ont organisé une journée de nettoyage sur le Boulevard Abdou Diouf et aux alentours de la gouvernance. Cette édition mensuelle coïncide par ailleurs, avec la préparation du 62ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le Gouverneur a ainsi félicité la municipalité et invité toutes les communes à suivre l'exemple pour faire du Sénégal, l'un des pays les plus propres d'Afrique.





