Louga : le gouverneur salue la “forte représentativité” des femmes dans l’administration

Le gouverneur de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, a salué, vendredi, “la forte représentativité” des femmes à la tête de plusieurs services de l’administration publique dans cette région.



”Aucune région n’a ce que la région de Louga a actuellement parce que le gouverneur, le préfet, le commissaire sont toutes des femmes qui occupent des postes de responsabilités dans l’administration”, s’est-elle réjouie en marge de la célébration de la journée internationale dédiée aux droits de la Femme.



L’autorité administrative a aussi relevé que la région de Louga a également deux commandants de compagnie qui sont des femmes dans les départements de Louga et Linguère, de même que le commissaire urbain de Kébémer.



L’Inspection d’académie de Louga et l’inspection du sport sont dirigées par des femmes, a salué la cheffe de l’exécutif régional. ”Nous avons onze chefs de service qui sont des femmes”, a-t-elle poursuivi.



Selon Ndèye Nguénar Mbodj, ”c’est une opportunité pour la région de Louga parce que chacune d’elles se dit qu’elle a un défi à relever pour que les gens puissent avoir plus de confiance en elle afin qu’ils puissent dire qu’elles ont fait un travail irréprochable”.



”Nous avons tous la volonté de bien travailler pour faire de la région de Louga une région exemplaire au Sénégal car l’essentiel est que chacun s’acquitte de son devoir en faisant de son mieux dans son secteur pour obtenir des résultats probants”, a-t-elle fait valoir.



Aps