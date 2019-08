Louga : un choc entre deux véhicules fait un mort et plusieurs blessés

Une personne a été tué et plusieurs autres blessées dans la nuit du jeudi à vendredi tôt le matin, dans un accident de la route survenu à Kéle Gueye, commune rurale située dans le département de Louga. Une voiture de marque « 406 » qui faisait route pour Saint- Louis a mortellement heurté un homme et percuté violemment autre un véhicule de type « 4X4 » qui roulait en en sens inverse. Les occupants des deux véhicules s’en sont sortis avec des blessés. L’un d’eux qui se trouve dans un état grave a été évacué à Dakar. Les occupants de la 4X4 sont les membres d’une délégation du marabout Thierno Yaya Bâ, de Richard Toll. Ils faisaient route pour Vélingara pour assister aux obsèques de Thierno Abdoul Aziz Ba, Vice khalife de Médina Gounass, décédé lundi dernier à la Mecque. L’un d’eux, en l’occurrence Adama Wade qui témoignait sur Iradio confie que le chauffeur de la « 406 » dormait au volant.

