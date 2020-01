Louga : un grave accident fait 3 morts Un accident est survenu ce jeudi matin à Pal, à Louga. Trois Personnes de nationalité mauritanienne sont mortes dans cet accident et trois autres sont gravement blessés, selon la RFM. Les causes de l’accident n'ont pas été communiquées. Les corps sans vie et les blessés ont été transportés à l’hôpital régional de Louga.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos