Loyauté et engagement: Les Jeunesses du Parti socialiste attendent des signaux forts de BBY

Face à la presse, le Cadre d'action pour la réhabilitation du parti socialiste, C.A R./ PS, est revenu largement sur la situation des jeunes socialistes laissés en rade, oubliés, délaissés voir emême sacrifiés par le parti, sous le silence complice du Secrétaire général du mouvement national des jeunesses socialistes, en l'occurrence Mame Bounama Sall.

Il faut noter que les jeunes socialistes ont profité aussi de cette rencontre avec les journalistes pour apporter des clarifications sur la situation du parti en vue de sa réhabilitation afin d'avoir un Ps dynamique et conquérant.

En effet, les jeunes socialistes sont résolument déterminés à mener toutes les actions possibles pour que la loyauté et l'engagement qu'ils ont mis sans réserve au service de la coalition Benno Bokk Yaakaar se reflète dans le management du Parti Socialiste.



