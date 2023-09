Loyer à Dakar / La CONAREL boucle son rapport et brandit ses chiffres : « Sur 2742 cas de réclamations, 2110 ont été réglés ! 98% des plaintes émanant des locataires » Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2023 à 22:58 | | 0 commentaire(s)|

L’impérieuse question du loyer demeure une préoccupation des acteurs et même de l’Etat du Sénégal qui a mis en place des structures chargées de la régulation. C’est ainsi, que la commission nationale de régulation du loyer au Sénégal (CONAREL) a été créée pour prévenir les conflits entre les bailleurs et les consommateurs (locataires). Le Secrétariat exécutif de la commission nationale de Régulation du Loyer des locaux à usage d’habitation vient ainsi de boucler son premier rapport sur le travail fait jusque-là et les résultats obtenus. Les réclamations ont été enregistrées et ont atteint, 98% dans la région de Dakar. Dans cette interview avec le secrétaire exécutif de la CONAREL, nous avons été informés que sur 2742 réclamations, 2110 ont été satisfaites. Toutefois, il reste 632 cas qui n’ont pas été satisfaits. Aussi, dans les régions, la structure a aussi décelé certaines irrégularités qui sont toutefois moindres par rapport à la capitale, Dakar qui concentre le plus de difficultés.







Au cours de cet entretien, la CONAREL invite à se reprocher le plus de la structure pour connaître son rôle afin d’éviter les différends entre bailleurs et locataires. La structure plaide également pour un renforcement et un accompagnement conséquent dans les régions.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Loyer-a-Dakar-La-CONAREL...

Accueil Envoyer à un ami Partager