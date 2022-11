Loyer et denrées : la liste complète des 11 mesures de baisse annoncées par Macky Le chef de l’Etat, Macky Sall, a sanctionné les travaux du Conseil spécial de la consommation de ce samedi, par 11 décisions de baisse qu’il a annoncées. Vous pouvez les lire ci-dessous. iGFM

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Novembre 2022 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

« Je prends les 11 décisions suivantes :



Pour le riz brisé 100% indien, son kilo passe de 350 fracs Cfa à 325 francs Cfa. Soit une baisse de 25 francs Cfa, (compte non tenu des 25 francs Cfa qui ont déjà été pris en compte. En réalité c’est un baisse de 50 francs Cfa.)



Le litre d’huile de palme passe de 1200 francs Cfa à 1100 francs Cfa. Soit une baisse de 100 francs Cfa.



Pour le sucre, le kilo passe de 600 francs Cfa à 575 francs Cfa. Soit une baisse de 25 francs Cfa.



Pour les loyers, les baisses suivantes seront opérées :

- 20% sur le loyer inférieur ou égal à 300 000 francs Cfa

- 10% sur les loyers compris entre 300 000 francs Cfa et 500 000 francs Cfa

- Une baisse de 5% sur les loyers supérieurs à 500 000 francs Cfa



Les loyers ont augmenté de plus de 200% depuis la dernière tentative de baisse alors que les couts de construction n’ont augmenté que de 45%



Parallèlement, il sera opéré la réduction de la commission versée aux agences à un montant égal à la moitié d’un mois de loyer, l’étalement du paiement de la caution sur l’année à raison du douzième du montant et la suppression du loyer d’avance. Le paiement sera réalisé à la fin du mois



Pour les frais scolaires et universitaires, la gratuité est instaurée pour l’élémentaire et le préscolaire dans le public



Pour les frais d’inscription dans le moyen secondaire, les frais sont désormais fixés à 3000 francs Cfa avec un plafond maximum de 5000 francs Cfa qui ne devra être autorisé que par le conseil de gestion de l’établissement.



Pour l’enseignement privé, une baisse de 10% est effectuée sur les frais d’inscription du préscolaire au secondaire, avec une interdiction de regrouper les paiements en début d’année.



Pour le supérieur, une baisse allant de 5 à 10% est opérée sur les frais de scolarité de l’enseignement privé supérieur.



Il est appliqué une baisse sur la tonne de fer local ou importé, sur une fourchette comprise entre 50 000 et 120 000 francs Cfa en fonction du diamètre.



Le kilo d’oignon local passe de 500 francs Cfa à 400 francs Cfa, soit une baisse de 100 francs Cfa.



L’oignon importé va passer de 700 francs Cfa à 500 francs le Kilo



La pomme de terre locale passera de 600 francs Cfa à 400 francs Cfra. Soit une baisse de 200 francs Cfa le kilo.



Pour l’aliment de bétail, le sac de 50 kilos passe de 20 000 à 18 000 francs Cfa soit une baisse de 2000 francs Cfa.



Le kilo de viande de bœuf passe de 4000 francs Cfa à 3600 francs Cfa, soit une baisse de 400 francs Cfa le kilo



Le kilo de viande de mouton passe de 4500 francs Cfa à 4300 francs cFA soit une baisse de 200 francs Cfa



Voilà les 11 mesures, qui sont des décisions. Lesquelles décisions qui vont se traduire en 55 mesures entrainant des baisses immédiates sur les prix des produits et services de consommation courantes dès lundi."

iGFM



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook