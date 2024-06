Lutte : Ama Baldé corrige Gris Bordeaux et remporte la victoire sur décision arbitrale ! Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2024 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

Gris Bordeaux et Ama Baldé se sont livrés un duel bref mais sans merci ce dimanche 30 juin, à l'arène nationale. Ce choc intergénérationnel n'a pas livré un verdict satisfaisant, puisqu'il n'y a pas eu de chute à l'issue de ce combat de lutte avec frappe. En effet, Gris Bordeaux, le boxeur de l'écurie Fass, réputé pour sa puissance de frappe a reçu une grosse correction face à AMA Baldé. Contre toute attente, il a été sévèrement touché à plusieurs reprises au niveau de l'oeil droit par le fils de Falaye. L'arbitre a dû intervenir pour envoyer Gris Bordeaux chez le médecin. Après des soins et un examen, le staff médical l'a déclaré inapte à reprendre le combat, vu la gravité de sa blessure. Un verdict extrêmement décevant pour les amateurs de lutte qui s’attendaient à un duel de gladiateurs. Ama Baldé, qui sort d'une défaite contre le roi des arènes Modou Lô, retrouve ainsi le goût de la victoire. Quant à Gris Bordeaux, il poursuit sa série noire, n'ayant enregistré aucune victoire depuis près de 10 ans.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Lutte-Ama-Balde-corrige-...

