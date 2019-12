Lutte: Balla Gaye 2 se dit prêt pour Modou Lô…’

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

Depuis l'ouverture de la saison, son combat contre Boy Niang 2 est sur toutes les lèvres des amateurs de la lutte avec frappe. Mais Balla Gaye 2 ne fait pas de fixation sur son prochain adversaire. Du Roi des arènes, Modou Lô, au B 52 de Mbour, Bombardier, en passant par Boy Niang 2, le fils de Double Less se dit prêt.



‘’La lutte m'a beaucoup donné. Maintenant, c'est à mon tour de rendre la monnaie. C'est pourquoi je ne fais plus de fixation sur mes adversaires. Je suis prêt pour affronter Gris Bordeaux, Bombardier, Modou Lô, Tapha Tine. Je n'ais pas de problème dans ce sens’’, a fait savoir le Lion de Guédiawaye à l'émission Bantamba de la 2stv.

