Lutte - Chahuté sur son état de santé, la réponse de Gris Bordeaux à Gaston Mbengue Pour qui connait le 3ème Tigre de Fass, Gris Bordeaux, il n'a pas la langue dans sa poche. Sur sa page Facebook, il a tenu à répondre au promoteur qui spéculait sur son état de santé, mais lui aussi, de manière contournée.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Août 2020 à 18:25

"En tant que tête de fil l’une des plus structurées écuries de l’arène qui est l’écurie de Fass, je tiens à vous rassurer car comme vous le savez nous avons au sein de l’écurie des dirigeants responsables,expérimentés et professionnels", a-t-il posté cette réponse pour ses amis, supporters et sympathisants.



" En tant que lutteur, mon rôle est de me focaliser sur mes entraînements et tâcher de répondre aux attentes de mes supporters, fans et sympathisants. InShaAllah, e,n d’autres termes joindre l’acte à la parole par la volonté de DIEU", a-t-il conclu.



Le promoteur et son adversaire sont avertis!

