Lutte / Derby électrique Parcelles vs Pikine: Franc pour la 11ème, Sokh pour l'exploit A défaut de se payer un Ama Baldé vs Modou Lô, les amateurs auront comme entrée Franc contre Sokh. En effet, ces deux espoirs peuvent tant soit peu soutenir la comparaison, du fait du derby qui a de multiples enjeux. Parcelles et Pikine. Franc va-t-il baliser le terrain pour Modou Lô, très lorgné par Ama Baldé et Boy Niang? Sokh va-t-il laver les deux affronts subis par Eumeu Sène? La réponse dans quelques heures à l'Arène Nationale de Pikine.

Franc de Parcelles est l'un des rares lutteurs à n'avoir pas connu la défaite, comme Reug Reug. En dix combats, il a eu autant de victoires. Serigne Ndiaye 2, Mbaye Tine 2, Nguer ou Tyson 2, excusez du peu, sont tous passés à la trappe. Et ce 19 juin 2022 marque, un an, jour pour jour, sa victoire contre Tyson 2.



Cependant, il y aura du répondant en face de lui. Sokh, de Xam Sa Cossan, avec dix sept (17) combats, totalise lui aussi dix (10) victoires, pour quatre (4) revers.



Le combat de ce dimanche va certainement ouvrir les portes au vainqueur qui pourra affronter un adversaire de son choix. Et ce sera aussi dans le camp des vaincus, où des "ténors" seront visés. Franc aura l'embarras du choix s'il gagne le derby (Eumeu Sène, Boy Niang, Ama Baldé). Idem pour Sokh qui n'aura d'yeux que pour Modou Lô et/ou Papa Sow.



Palmarès de Franc



10 victoires



Guedj Bamboulane (29 décembre 2013), Diarra 2 (1er mars 2015), Reumz (31 juillet 2015), Serigne Ndiaye 2 (13 mai 2016), Thiatou Yoff (25 décembre 2016), Ndiaga Doolé (5 avril 2017), Mbaye Tine 2 (23 juin 2018), Nguer (27 juillet 2019), Bébé Saloum (8 mars 2020), Tyson 2 (19 juin 2021)



Palmarès Sokh



10 victoires



Mara Diaw, Bour Sine, Macha Allah, Youssou Ndour, Rambo, Ndigueul, Pape Mbaye 2, Mobil 2, Nandy Fall, Gamou Guèye



4 défaites



Moustique, Laye Pythagore, Domou Dangou, Raam Daan



