Lutte-Gris Bordeaux/Zarco : duel dantesque ce dimanche 12 janvier, entre le Fassois en déclin mais en quête de rédemption et le Grand Yoffois en pleine ascension et qui vise les sommets Rédigé par leral.net le Samedi 11 Janvier 2025 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Ce dimanche 12 janvier 2025, l’Arène nationale sera le théâtre d’un combat très attendu entre Gris Bordeaux et Zarco, organisé par Al Bourakh Events. Ce premier duel de l’année suscite déjà l’engouement des amateurs de lutte avec frappe. D’un côté, le Tigre de Fass, en perte de vitesse depuis presque une décennie. De l’autre, Zarco, […] XALIMANEWS-Ce dimanche 12 janvier 2025, l’Arène nationale sera le théâtre d’un combat très attendu entre Gris Bordeaux et Zarco, organisé par Al Bourakh Events. Ce premier duel de l’année suscite déjà l’engouement des amateurs de lutte avec frappe. D’un côté, le Tigre de Fass, en perte de vitesse depuis presque une décennie. De l’autre, Zarco, le lutteur de Grand Yoff, qui enchaîne les victoires et semble en pleine ascension. L’expérimenté Gris Bordeaux (44 ans), n’est-il pas en danger face à l’impétueux Zarco ? La question mérite d’être posée. Avec des résultats irréguliers depuis 10 ans, le Tigre de Fass semble sur une pente descendante. En 23 combats, il comptabilise 11 victoires, 10 défaites et 2 combats sans verdict. Son dernier succès remonte au 3 mai 2015, lorsqu’il avait battu Tyson. Depuis, ce ne sont que des échecs pour le natif de la Médina. À l’inverse, Zarco, plus jeune que son adversaire, affiche une progression impressionnante. Son dernier revers date du 12 mars 2017 face à Modou Anta. Depuis, il a enregistré des victoires marquantes face à des espoirs de la lutte sénégalaise : contre Mbaye Gouye Gui, Baye Mandione, Diène Kairé, Niang Bou Ndaw et récemment Ada Fass. Cette dernière victoire, obtenue avec maîtrise face à un adversaire redoutable, a renforcé sa réputation. Le duel entre Gris Bordeaux (Fass) et Zarco (Grand Yoff) sera donc un moment décisif. Pour Gris Bordeaux, ce combat représente une chance de réhabilitation après une décennie décevante. Mais face à un Zarco confiant et porté par ses succès récents, le défi s’annonce périlleux. Une nouvelle défaite pourrait bien accélérer la fin de carrière du Tigre de Fass. Pour ce choc entre les deux mastodontes, Zarco a tout à gagner et rien à perdre, alors que Gris Bordeaux pourrait signer sa retraite dans l’arène en cas de nouvelle déconvenue, lui qui reste sur plus de 9 ans d’insuccès.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/lutte-gris-bordeaux-zarco...

Accueil Envoyer à un ami Partager