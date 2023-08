Lutte -Gris Bordeaux contre Ama Baldé : Le choc finalement programmé le 7 janvier Initialement prévu le 1er octobre prochain à l’arène nationale, le combat entre Gris Bordeaux de l’écurie Fassndakarou et AmaBaldé de l’écurie Falaye Baldé devrait se tenir le 7 janvier 2024.Un accord a été trouvé hier entre les acteurs suite à une réunion

Les amateurs du sport de chez nous devront à nouveau prendre leur mal en patience pour voir l’affiche entre Gris Bordeaux et Ama Baldé. Le promoteur avait choisi la date du 1er octobre de cette année pour la tenue de cette affiche tant attendue par les férus de lutte. Mais quand l’écurie Fass a déposé une lettre pour obtenir le renvoi du combat à une autre date, le CNG avait convié le promoteur et le manager de Gris Bordeaux, KhalifaDia, à une réunion pour trouver une solution.



À la sortie de ce conclave, un accord a été trouvé entre les acteurs de la lutte. Désormais, cette affiche va se tenir le 7 janvier 2024. L’annonce a été faite par le promoteur Ibrahima Diop de la structure Cadior Production.



« Il y a eu beaucoup de rumeurs autour du combat Gris Bordeaux / Ama. Mais aujourd’hui, suite à la réunion que nous avons tenue, nous sommes d’accord pour que le combat se tienne en janvier 2024. Nous nous en remettons au CNG qui, nous l’espérons bien, va accepter ce compromis et nous donner une date pour janvier », a fait savoir le promoteur.



Satisfait de cette décision, le manager d’Ama Baldé, AbdouBakhoum, souhaite à Gris Bordeaux de retrouver sa santé afin qu'il puisse honorer son contrat dans les meilleures conditions.



« Je rends grâce à Allah et je salue tous les amateurs de la lutte. Le promoteur a facilité cette réunion. Et nous demandons au Cng d’accepter le report de cette affiche au mois de janvier. Nous souhaitons que Gris Bordeaux puisse retrouver sa forme physique pour cette affiche », a fait savoir le manager de l’écurie Falaye Baldé.



Prenant la parole à son tour, le président de l’écurie de Fass, Abass Ndoye, a tenu à clarifier les choses. Selon le dirigeant, aucun conflit n’existe entre Fass et les membres du Cng.



« Le Cng est notre tutelle. Il n’existe pas de bras de fer entre le Cng et l’écurie Fass. Nous avons écrit au président Bira Sène pour lui demander le report de cette affiche. Aujourd’hui, le promoteur et Ama Baldé ont accepté notre demande », dit-il.

