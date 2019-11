Lutte - Invaincu depuis 2012: Qui va arrêter Ama Baldé ?

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

Même s’il a concédé une saison blanche, Ama Baldé reste un sacré poison pour ses adversaires. Senegal7 renseigne qu’il est resté 7 ans sans concéder la moindre défaite. Son dernier bourreau se nomme Gouye Gui, qui l’avait battu le 27 mai 2012. Depuis, il reste sur six victoires d’affilée et l’on s’interroge qui va le stopper ?



Il a battu Amanekh (9 mars 2013), Malick Niang (1er juin 2014), Zoss (4 avril 2015), Tapha Tine (10 mai 2015) et Gouye Gui (24 janvier 2016) et Papa Sow (17 février 2018). Qui va donc l’arrêter ?



Son combat contre Modou Lô est fortement plébiscité, peut-être que l’actuel Roi des arènes pourra mettre fin à cette série de six victoires d’affilée.





