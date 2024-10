Lutte : La ministre Khady Diène Gaye dément la nomination d'un nouveau président du CNG Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué reçu à Seneweb, Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a démenti la nomination de Malick Ngom comme nouveau président du Comité national de gestion de la lutte sénégalaise (CNG).

"Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture tient à mettre fin à la diffusion de rumeurs infondées, laissant entendre qu'un responsable du milieu de la lutte a été nommé, par Madame le Ministre en charge des Sports, à la tête du Comité national de gestion de la lutte (CNG/L)", a écrit la ministre dans son communiqué. Pour l'instant, précise-t-elle, "aucune décision officielle n'a été prise concernant la présidence du CNG de la Lutte. Le processus est encore en cours et tous les membres seront tenus informés, dès qu'une décision sera arrêtée par le biais des voix appropriées".



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76346-lutte-la-minis...

