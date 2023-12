Lutte : Le vétéran Tapha Guèye 2 mystifie Laurent Ndiago, à l’Arène nationale !

Personne n’aurait osé parier là-dessus. Alors que tout le monde l’annonçait perdant, Tapha Guèye 2 a terrassé le teigneux Laurent Ndiago. Ce dimanche, à l’arène nationale de Pikîne, la technique et l’expérience ont éliminé la puissance et la jeunesse.



En effet, Le lutteur de l’écurie Fass, Tapha Gueye 2, âgé d’une quarantaine d’années, a battu son très jeune protagoniste, Laurent Ndiago, jusque-là invaincu dans la lutte avec frappe. À l’initiative de la bagarre qu’il a imposé à son adversaire dès le coup de sifflet de l’arbitre central, le vétéran de Fass a dirigé le combat de bout en bout ne laissant aucun répit à son vis-à-vis.



Ce dernier acculé et déstabilisé par l’attitude conquérante de son adversaire va reculer jusqu’à sortir de l’enceinte. Auparavant, Laurent avait déjà mis trois appuis à terre suite à une attaque très rapide et déstabilisante du Fassois. La deuxième attaque sera fatale. À peine l’arbitre a-t-il redonné un nouveau coup de sifflet que Tapha Gueye s’est jeté sur les jambes de Laurent Ndiago, avant de freiner son geste pour se retirer avec fulgurance laissant son opposant dans le vide et puis sur ses quatre appuis. La chute sera validée par les arbitres après la consultation de la VAR.



Mouhamadou Moustapha GAYE

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Lutte-Le-veteran-Tapha-G...