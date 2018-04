Lutte : Malaise à l’écurie Balla Gaye 1?

L’écurie Balla Gaye 1 vit-elle des moments troubles ? En tout cas, cette déclaration du lutteur “Elton” le laisse croire.



Selon le lutteur, terrassé dernièrement par “Reug Reug”, il n’a plus aucun lien avec le “Lion de Guédiawaye”, Balla Gaye 2. “Nous n’avons plus aucune relation sérieuse avec Balla. Nous ne nous appelons plus. Voilà !”, dit-il dans un entretien avec “Sunu Lamb”.



Il ira plus loin en disant que s’il a été terrassé par Reug Reug, c’est parce que son entourage l’a trahi. “Mon adversaire ne pouvait rien contre moi sur le plan mystique. Mais des proches m’ont joué de sales tours. C’est ça qui me fait mal au fait. Reug Reug savait qu’il avait un sérieux client. Je vais démasquer tous les traîtres”, peste-t-il.



