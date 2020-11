Lutte : Manga 2 déroule sa feuille de route en commençant le stade Adrien Senghor Nommé 2ième vice-président du Comité national de gestion (Cng), chargé de la lutte traditionnelle, plus connu sous le nom Manga 2, Hyacinthe Ndiaye déroule sa feuille de route. S’adressant à la presse, il a déclaré qu’il va commencer par le stade Adrien Senghor et s’est déjà concerté avec le président de l’arène et son staff.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020 à 17:54

Manga a aussi lancé un appel aux promoteurs, amateurs et associations, pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice avec une vision nouvelle pour améliorer le cadre de notre sport national, la lutte.



Revenant sur la confiance que lui a accordé le ministre des sports, il a expliqué que Mactar Bâ lui a demandé d’ouvrir ses portes à tous, il est sur cette voie…



