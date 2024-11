Lutte- Modou Lô-Siteu : Combat royal, une victoire, deux recours

La couronne reste à Parcelles. Modou Lô a battu à Siteu après 20 minutes de combat intense, sur décision de l'arbitre. Cependant, il envisage de déposer un recours pour obtenir la victoire par quatre appuis. De son côté, le très populaire Siteu conteste sa défaite et prévoit de saisir le CNG pour réclamer la victoire, notamment après une action litigieuse qui a vu les deux lutteurs tomber à terre.



Le combat royal entre Modou Lô des Parcelles Assainies de Dakar et Siteu de Lansar, organisé ce dimanche 24 novembre à l'Arène nationale, a tenu toutes ses promesses. Au final, Modou Lô est déclaré vainqueur, mais cette victoire suscite déjà des contestations de la part de son adversaire.



Le duel a commencé par six rounds d'observation, avec une stratégie bien définie de chaque côté. Siteu a opté pour une tactique défensive, jouant sur les flancs et se plaçant près des sacs délimitant l'aire de jeu, ce qui a largement dérangé Modou Lô. Le roi des arènes a cherché à déstabiliser son adversaire par la bagarre, espérant le fatiguer physiquement et mentalement pour ensuite enchaîner avec des actions techniques. Cependant, le fils de Dionewar a su résister aux coups et tenir tête à son vis-à-vis malgré deux passages chez Ardo pour des soins.



À la reprise, Modou Lô est resté fidèle à son plan de jeu, tentant de neutraliser Siteu par la force. Le combat s'emballe et les coups pleuvent. Une action polémique a toutefois fait l'objet d'une consultation à la VAR. Lors d'une charge de Modou Lô, Siteu opère un repli stratégique, et dans la dernière phase de l'action, les deux lutteurs ont terminé au sol, leurs appuis à terre. Après consultation de la VAR sous différents angles, le coprs arbitral estime qu'il n'y avait pas chute et le combat a repris.



À partir de ce moment, les deux lutteurs ont semblé moins agressifs et aucune action sérieuse n’a été tentée. L'arbitre a sanctionné les deux lutteurs en leur infligeant un avertissement chacun. Siteu déjà sanctionné deux fois, s’est retrouvé avec trois avertissements, contre deux pour Modou Lô. Au terme du temps réglementaire de 20 minutes, Modou Lô est déclaré vainqueur par décision arbitrale.



Bien que victorieux, Modou Lô a été bien secoué pendant ce duel par son adversaire. Siteu a montré de belles capacités physiques et tactiques durant ce combat. Il a agréablement surpris les amateurs de lutte. Le roi des arènes enchaîne une troisième victoire consécutive, mais affiche encore des difficultés face à un dversaire de grande taille.



Source Le Soleil Digital