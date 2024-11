Lutte- Modou Lô et Siteu, c’est demain : une confrontation sous haute tension À quelques jours du duel très attendu entre Modou Lô, Roi des arènes, et Siteu de l’écurie Lansar, la tension monte des deux camps. Tandis que Pape Mbaye, coach principal de Rock Énergie, se dit confiant quant à la victoire de son poulain, Max Mbargane, directeur technique de Lansar, assure que Siteu est prêt à détrôner le champion. Entre stratégies bien gardées et entraînements intensifs, ce combat inédit du 24 novembre promet d’éblouir l’Arène nationale.

Le combat royal entre Modou Lô, roi des arènes, et Siteu de l’écurie Lansar, prévu ce dimanche 24 novembre à l’Arène nationale, cristallise toutesles attentes. Alors que Pape Mbaye, coach principal de Rock Énergie, affirme que son protégé est en pleine forme et prêt à livrer un combat spectaculaire, Max Mbargane, directeur technique de Lansar, promet un Siteu plus déterminé que jamais à détrôner le champion.



Dans une ambiance déjà électrique, les deux camps peaufinent leurs derniers réglages dans une préparation où chaque détail compte. Avec une opposition de styles et des enjeux de taille, ce duel s’annonce comme un des moments les plus marquants de l’année dans l’univers de la lutte sénégalaise.



Le coach principal de l’écurie Rock Énergie, Pape Mbaye, a répondu aux déclarations de Max Mbargane, directeur technique de l’écurie Lansar, tout en évitant de s’engager dans une polémique verbale. Selon Pape Mbaye, Modou Lô, son poulain, est dans les derniers ajustements pour son combat contre Siteu, prévu le dimanche 24 novembre à l’Arène nationale. Il se dit confiant quant à la victoire de son champion.



La sérénité dans le camp de Modou Lô



Pape Mbaye a affirmé que Modou Lô, roi des arènes, est un athlète rigoureux et méthodique. « Modou Lô est un sportif de haut niveau, qui respecte tous ses adversaires. Il affûte bien ses armes et reste confiant pour sa victoire », a-t-il déclaré. Refusant de révéler le lieu exact de leur camp d’entraînement, souvent attribué au Lac Rose, le technicien a indiqué que son équipe préfère se concentrer sur les derniers détails plutôt que de céder à la pression extérieure



Le coach assure que Modou Lô est en excellente forme physique et mentale, promettant même des surprises le jour du combat. « Nous travaillons dans le calme et la sérénité pour offrir un spectacle grandiose. Le roi des arènes aura toutes ses armes en possession et multipliera ses chances de vaincre », a ajouté Pape Mbaye.



La riposte de Lansar : Siteu en pleine forme



De son côté, Max Mbargane, manager de Siteu, a également exprimé sa confiance. Selon lui, Siteu a intensifié ses efforts et atteint un niveau physique optimal. « Siteu est un athlète discipliné qui respecte ses adversaires. Cependant, il n’est pas ébranlé par la réputation de Modou Lô. Son objectif est clair : détrôner le roi des arènes », a-t-il affirmé.

Mbargane a également souligné que Siteu prépare un combat inédit, ou «diankh», qui promet de marquerles esprits. Ils’attend à ce que son poulain surprenne les puristes grâce à sa détermination et sa maîtrise technique



Une bataille attendue de tous Alors que les deux camps peaufinent leurs stratégies, la tension monte à l’approche de cette confrontation épique. Le duel entre Modou Lô et Siteu, organisé par Jambaar Productions sous la direction de Mansour Bâ, s’annonce comme l’un des événements majeurs de l’année.



Avec des déclarations mesurées, mais pleines de conviction, chaque camp semble prêt à marquer l’histoire de la lutte sénégalaise. Le 24 novembre, l’Arène nationale sera le théâtre d’un affrontement qui s’annonce spectaculaire où la technique et la détermination décideront du vainqueur.



Le Témoin



