Dans la rencontre tant attendue entre le lutteur de Grand Yoff Zarco et le redoutable Gris Bordeaux, surnommé le "Tigre de Fass", le combat a pris une tournure inattendue. Après le coup de sifflet de l’arbitre, la foule s'attendait à voir Zarco se jeter immédiatement sur son adversaire, mais ce dernier a opté pour une stratégie beaucoup plus mesurée.



Dès le début, Zarco a fait preuve d’une sérénité impressionnante, face à un Gris Bordeaux concentré et attentif, guettant chaque geste de son adversaire. Le combat a commencé lentement, avec une phase d’observation où les deux lutteurs se balançaient les bras sans véritablement entrer en contact, un spectacle qui a duré près de trois minutes. L’arbitre a dû meme intervenir pour avertir les deux combattants de l'importance de s'affronter de manière plus directe.



Cependant, c’est Zarco qui a su saisir la première occasion. Bien qu’une tentative d’attaque initiale ait été esquivée par Gris Bordeaux, ce dernier a commis une petite erreur fatale. Profitant de cette ouverture, Zarco a capturé son adversaire par la taille et a habilement bloqué ses pieds, le renversant lentement mais sûrement au sol. Un geste technique parfait, qui a permis à Zarco de prendre l’avantage sur le Tigre de Fass.



Gris Bordeaux, pris de court et avec la tête face au ciel, n’a pas pu éviter la chute. La déception était palpable sur son visage et dans les rangs de son staff, qui s'attendaient à une victoire et non une défaite assez amère de leur champion. Quant à Zarco, sa victoire s’est construite dans une parfaite maîtrise, et il a fait honneur à sa réputation de lutteur calme et stratégique.

