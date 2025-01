Lutte Sénégalaise : l’impétueux Zarco, comme un ténor, enfonce le vétéran Gris Bordeaux maintenant plus proche de la retraite Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Janvier 2025 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Ce dimanche à l’Arène nationale, pour le choc organisé par Albourakh Évents, Zarko a disposé de Gris Bordeaux. Le Grand Yodffois continue sa marche vers les sommets alors que le Fassois s’enfonce davantage avec 10 ans d’insuccès Il l’avait promis, il l’a fait. L’impétueux Aldiouma Diallo dit « Zarco » a tenu parole, en disposant avec la […] XALIMANEWS-Ce dimanche à l’Arène nationale, pour le choc organisé par Albourakh Évents, Zarko a disposé de Gris Bordeaux. Le Grand Yodffois continue sa marche vers les sommets alors que le Fassois s’enfonce davantage avec 10 ans d’insuccès Il l’avait promis, il l’a fait. L’impétueux Aldiouma Diallo dit « Zarco » a tenu parole, en disposant avec la manière du vieillissant Gris Bordeaux, battu après 5 minutes 35 secondes lors du premier round. Apres un début de combat, ponctué de balancement de bras et de quelques coups de poings pas très nourris, les deux mastodontes se sont vus infligés un avertissement verbal par l’arbitre. Ce qui eut le don de pousser les deux adversaires à sortir de leur torpeur, avec des coups pas très fatals mais assez dangereux. Et dans ces échanges, Zarco beaucoup plus affûté physiquement malgré la masse volumineuse de Gris Bordeaux, va déclencher une attaque avant de plaquer magistralement son adversaire. Un succès qui ne souffre d’aucune contestation. Le fils de Grand Yoff s’impose devant le Médinois et continue sa marche triomphale vers les sommets. Quand a Gris Bordeaux, en phase déclinante depuis une décennie, il est plus proche de la retraite et ferait mieux de retirer son « guimb ».



Source : https://www.xalimasn.com/lutte-senegalaise-limpetu...

