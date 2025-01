Lutte avec frappe : Reug Reug annonce sa détermination à affronter Modou Lo Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Reug-Reug/ Saliou Ndong Le champion du monde des poids lourds en MMA, Reug Reug, de l’écurie Thiaroye, a déclaré, mercredi, qu’il était prêt à affronter n’importe quel lutteur de l’arène sénégalaise. Sur le plateau de Dsport, il a notamment exprimé son intérêt pour un combat potentiel contre Modou Lo, le roi des arènes. « Je suis dans mon coin, sans cibler personne. Nous sommes tous des compétiteurs, prêts à affronter tout le monde. Modou Lo n’est pas le seul lutteur dans l’arène sénégalaise. Cependant, s’il me tend la main et m’offre l’opportunité de lutter contre lui, je l’accepterai volontiers », a déclaré Reug Reug. Après sa victoire face à Bombardier en 2023, Reug Reug avait prévu deux combats contre Boy Niang 2 et Ama Baldé. Le duel contre Boy Niang 2, qui devait avoir lieu le 1er janvier 2025, a été reporté à cause d’une blessure de ce dernier. En revanche, la date du combat tant attendu contre Ama Baldé reste à déterminer.



